12.01 19:52 MIGnews.com

Родителям погибшего в теракте младенца выплатят $ 178 млн

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Юридическое сражение, которую вели родители ребенка, погибшего в теракте в Иерусалиме, закончилось победой после того, как американский суд обязал Иран и Сирию выплатить компенсационный пакет в размере $ 178 млн.Теракт произошел в 2014 году на иерусалимской станции Light Rail, когда террорист ХАМАСа, 21-летний Абед Абдельрахман Шалудех, палестинец из Восточного Иерусалима, протаранил на своем автомобиле детскую коляску с 3-месячной Хайей Зиссель-Браун. Девочка скончалась от полученных в результате теракта травм.Ее отец Шмуэль был ранен в теракте, а ее мать, Ханна, не получила никаких травм.Керен Яммима Москера, 22-летний эквадорец, который приехал в Израиль, чтобы принять иудаизм, также был убит во время теракта.Террористическая организация ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт и высоко оценила действия террориста.Родители Хайи решили начать юридическую борьбу с терроризмом и благодаря американскому гражданству подали иск в американский суд против Ирана и Сирии на том основании, что они финансируют террористические нападения ХАМАСа.Суд постановил, что два государства-спонсоры терроризма теперь будут вынуждены заплатить огромную сумму.