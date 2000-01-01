Родителям погибшего в теракте младенца выплатят $ 178 млн
Юридическое сражение, которую вели родители ребенка, погибшего в теракте в Иерусалиме, закончилось победой после того, как американский суд обязал Иран и Сирию выплатить компенсационный пакет в размере $ 178 млн.
Теракт произошел в 2014 году на иерусалимской станции Light Rail, когда террорист ХАМАСа, 21-летний Абед Абдельрахман Шалудех, палестинец из Восточного Иерусалима, протаранил на своем автомобиле детскую коляску с 3-месячной Хайей Зиссель-Браун. Девочка скончалась от полученных в результате теракта травм.
Ее отец Шмуэль был ранен в теракте, а ее мать, Ханна, не получила никаких травм.
Керен Яммима Москера, 22-летний эквадорец, который приехал в Израиль, чтобы принять иудаизм, также был убит во время теракта.
Террористическая организация ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт и высоко оценила действия террориста.
Родители Хайи решили начать юридическую борьбу с терроризмом и благодаря американскому гражданству подали иск в американский суд против Ирана и Сирии на том основании, что они финансируют террористические нападения ХАМАСа.
Суд постановил, что два государства-спонсоры терроризма теперь будут вынуждены заплатить огромную сумму.