12.01 10:20 MIGnews.com

В Чечне ликвидировали группу боевиков, связанную с ИГ

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Правоохранительные органы Чечни в ходе масштабной спецоперации ликвидировали сеть боевиков, тесно связанную с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ – запрещена в РФ). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа."Задержано несколько десятков бандитов, включая пособников", – сказал собеседник агентства, подчеркнув, что вся сеть тесно связанного с ИГ подполья раскрыта. По оперативным данным, добавил он, в бегах находится один бандит.Масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, а также нескольких населенных пунктах Шалинского района.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что в Курчалоевском районе в ходе спецоперации уничтожены четверо боевиков, еще один был задержан. По словам главы региона, еще один преступник воспользовался темным временем суток и сбежал, но его возможное местонахождениебыло блокировано. Один сотрудник силовых структур в столкновения погиб.Также установлены личности связанных с ИГ боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации."Один из них – Узум-Хаджи Мадаев, житель села Курчалой, 1980 года рождения. В декабре 2004 года он был осужден по целому ряду статей на 12 лет и шесть месяцев", – рассказал собеседник агентства, добавив, что с января 2015 года Мадаев находился под административным надзором.Трое других боевиков – жители города Шали и села Герменчук, 1984-го, 1988-го и 1999-го годов рождения.