11.11 15:30 MIGnews.com
СМИ: БПЛА Израиля нарушил воздушное пространство Ливана
СМИ сообщили, что израильский беспилотный разведывательный аппарат нарушил воздушное пространство Ливана.
Соответствующее сообщение распространило Национальное новостное агентство (NNA
) в понедельник, 11 ноября.
"Израильский беспилотный разведывательный самолет пролетел над селами Аркуб и Хасбая, достигнув сегодня утром больших высот Джабаль аш-Шейха (гора Хермонит, - ред.)", – сообщает корреспондент NNA.
Подробностей об инциденте на данный момент нет. Израильские военные пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее корреспондент телеканала КАН
со ссылкой на свидетельства местных жителей рассказал о “чрезвычайно интенсивной активности ВВС ЦАХАЛа в небе Ливана”.
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