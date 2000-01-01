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СМИ: БПЛА Израиля нарушил воздушное пространство Ливана | Фото:11.11 15:30   MIGnews.com

СМИ: БПЛА Израиля нарушил воздушное пространство Ливана

СМИ сообщили, что израильский беспилотный разведывательный аппарат нарушил воздушное пространство Ливана.

Соответствующее сообщение распространило Национальное новостное агентство (NNA) в понедельник, 11 ноября.

"Израильский беспилотный разведывательный самолет пролетел над селами Аркуб и Хасбая, достигнув сегодня утром больших высот Джабаль аш-Шейха (гора Хермонит, - ред.)", – сообщает корреспондент NNA.

Подробностей об инциденте на данный момент нет. Израильские военные пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее корреспондент телеканала КАН со ссылкой на свидетельства местных жителей рассказал о “чрезвычайно интенсивной активности ВВС ЦАХАЛа в небе Ливана”.


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