Бойня в Галле: восстановлена хронология событий

27-летний немец Штефан Балье во время нападения на синагогу в Галле вел прямую трансляцию при помощи установленной на голове видеокамеры.
Хронологию жестокой бойни в немецком городе обнародовало издание Тhe local. Уточняется, что мужчина пытался проникнуть в синагогу, где по случаю Йом Кипур собралось около 80 человек. Он пытался выбить двери, но попытка была безуспешной, после чего мужчина расстрелял замок, и бросил несколько гранат и коктейлей Молотова.
Видео, которое было обнародовано в сети, стрелок подписал, как "аноним". Террорист выкрикивал антисемитские оскорбления и ругательства в адрес евреев, обвинив их "во всех мировых бедах". Когда мужчина пытался проникнуть в здание, на улице находился шокированный старик в кепке. Увидев странные действия нападающего, дедушка поспешно развернул свой велосипед и попытался скрыться.
Когда стрелок пытался подорвать дверь синагоги, мимо проходила женщина. Балье был взбешен из-за тщетных попыток проникнуть в здание, потому открыл огонь по прохожей, которая скончалась на месте. Тем временем, прихожане наблюдали за попытками террориста через камеры видеонаблюдения.
"Мы забаррикадировали свои двери изнутри и ждали полиции", – рассказал журналистам лидер еврейской общины Макс Приворотский.
На некотором расстоянии от синагоги была расположена кебабная (кафе, где готовят шашлык). Террорист схватил оружие, которым был напичкан его фургон, и сделал залп из дробовика. Несколько человек попытались скрыться внутри заведения, умоляя Штефана сохранить им жизнь. В итоге стрелок убил в упор еще одного человека.
Более того, он кинул гранату на еврейское кладбище, в связи с чем полиция закрыла железнодорожный вокзал и призвала жителей не выходить на улицу. Впоследствии силовики со стрельбой задержали террориста, у которого обнаружили огнестрельную рану на шее.