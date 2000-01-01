11.10 20:19 MIGnews.com

Британский экоактивист приклеил себя к крыше самолета

As Extinction Rebellion continue their protest outside London City Airport, watch the moment Paralympian James Brown is escorted from the top of a plane that he'd climbed onto. pic.twitter.com/XQL5hBw1FY — RT UK (@RTUKnews) 11 октября 2019 г.

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Британская полиция заявила, что проведет проверку безопасности в аэропорту Лондон-Сити после того, как протестующий приклеил себя к крыше самолета в четверг, 10 октября, во время демонстрации против изменения климата.Лондонская полиция сообщила о более чем 1000 арестах за четыре дня протестов со стороны группы Extinction Rebellion. Сотни людей пытались блокировать аэропорт Лондон-Сити в протесте против проекта по расширению управления. Заместитель комиссара полиции города Лоуренс Тейлор сказал, что "были предприняты некоторые интересные попытки", чтобы сорвать полеты. "Один человек приклеился к крыше самолета", - сказал Тейлор в видеообращении."Его, конечно, сейчас сняли, и наша полицейская операция там продолжается". Британские СМИ определили этого человека как бронзового призера Лондонских Паралимпийских игр 2012 года по велоспорту Джеймса Брауна."Я не знаю, как, черт возьми, я сюда попал", - сказал частично слепой Браун на видео, снятом на самолете British Airways, который стал вирусным в социальных сетях. "Я не знаю, как, черт возьми, я отсюда спущусь", - сказал он, прежде чем выключить камеру.Крессида Дик, комиссар столичной полицейской службы Лондона, осудила действия Брауна и заявила, что после инцидента будет проведена проверка мер безопасности в аэропорту."Это было безрассудным, глупым и опасным занятием для всех сторон", - цитирует ее газета Daily Mail. "Мы сделаем полную проверку безопасности там". Представитель аэропорта Лондон-Сити сказал, что капитан воспользовался своим правом арестовать пассажира в соответствии с международными правилами безопасности полетов.