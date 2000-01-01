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Британский экоактивист приклеил себя к крыше самолета | Фото:11.10 20:19   MIGnews.com

Британский экоактивист приклеил себя к крыше самолета

Британская полиция заявила, что проведет проверку безопасности в аэропорту Лондон-Сити после того, как протестующий приклеил себя к крыше самолета в четверг, 10 октября, во время демонстрации против изменения климата.

Лондонская полиция сообщила о более чем 1000 арестах за четыре дня протестов со стороны группы Extinction Rebellion. Сотни людей пытались блокировать аэропорт Лондон-Сити в протесте против проекта по расширению управления. Заместитель комиссара полиции города Лоуренс Тейлор сказал, что "были предприняты некоторые интересные попытки", чтобы сорвать полеты. "Один человек приклеился к крыше самолета", - сказал Тейлор в видеообращении.

"Его, конечно, сейчас сняли, и наша полицейская операция там продолжается". Британские СМИ определили этого человека как бронзового призера Лондонских Паралимпийских игр 2012 года по велоспорту Джеймса Брауна.

"Я не знаю, как, черт возьми, я сюда попал", - сказал частично слепой Браун на видео, снятом на самолете British Airways, который стал вирусным в социальных сетях. "Я не знаю, как, черт возьми, я отсюда спущусь", - сказал он, прежде чем выключить камеру.

Крессида Дик, комиссар столичной полицейской службы Лондона, осудила действия Брауна и заявила, что после инцидента будет проведена проверка мер безопасности в аэропорту.

"Это было безрассудным, глупым и опасным занятием для всех сторон", - цитирует ее газета Daily Mail. "Мы сделаем полную проверку безопасности там". Представитель аэропорта Лондон-Сити сказал, что капитан воспользовался своим правом арестовать пассажира в соответствии с международными правилами безопасности полетов.




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