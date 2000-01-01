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В Нью-Йорке напали на маленького еврейского мальчика | Фото:11.10 14:58   MIGnews.com

В Нью-Йорке напали на маленького еврейского мальчика

В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на 7-летнего еврейского мальчика, из-за чего ребенок попал в больницу.

По данным "Аруц Шева", мальчик стоял на крыльце дома своих бабушки и дедушки и ждал доставку еды на дом, когда неожиданно подошел незнакомец и толкнул его на землю.

В результате ребенка доставили в ближайшую больницу с ушибом головы и кровоизлиянием в мозг. Полиция арестовала 35-летнего подозреваемого и обвинила его в нападении и нанесении вреда несовершеннолетнему, а также в преследовании.

В заявлении правоохранительных органов отмечается, что мужчина является бездомным. По версии СМИ, 7-летний мальчик находится в критическом состоянии. Родители попросили общественность помолиться за ребенка.


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