В Нью-Йорке напали на маленького еврейского мальчика
В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал на 7-летнего еврейского мальчика, из-за чего ребенок попал в больницу.
По данным "Аруц Шева", мальчик стоял на крыльце дома своих бабушки и дедушки и ждал доставку еды на дом, когда неожиданно подошел незнакомец и толкнул его на землю.
В результате ребенка доставили в ближайшую больницу с ушибом головы и кровоизлиянием в мозг. Полиция арестовала 35-летнего подозреваемого и обвинила его в нападении и нанесении вреда несовершеннолетнему, а также в преследовании.
В заявлении правоохранительных органов отмечается, что мужчина является бездомным. По версии СМИ, 7-летний мальчик находится в критическом состоянии. Родители попросили общественность помолиться за ребенка.