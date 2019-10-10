Перерезали горло: жестоко убита израильский психолог

Израильский психолог, доктор Мира Уилкс была жестоко убита на этой недели во время ограбления ее дома в Йоханнесбурге (Южная Африка).
По данным The Daily Mail, 69-летняя женщина была зарезана, когда ее муж, 72-летний Фрэнк, отправился на молитву в местную синагогу.
Банда грабителей ждала, пока мужчина уйдет из дома, взобралась на крышу, сняла плитку, после чего спустилась в дом. Хозяйке нанесли минимум 12 ножевых ударов в грудь и перерезали горло.
Через некоторое время муж вернулся домой и обнаружил бездыханное тело супруги. По словам полиции, грабители после совершения зверского убийства скрылись с места происшествия, прихватив с собой два ноутбука и мобильники.
Уилкс родился в Израиле, в детстве переехал в Австралию. Позже вышла замуж, а уже после выхода супруга на пенсию переехала в Южную Африку. Женщина широко известна благодаря работе в области исследований преступлений на почве ненависти и насилия, она была весьма уважаемым председателем Психологического общества Южной Африки.
Последним проектом женщины было исследование устойчивости как средства адаптации и выживания в ЛГБТ- сообществе.
Dr Mirah Wilks was found dead on Sunday morning after a group of men broke into her home and repeatedly stabbed her in the chest. #9Newshttps://t.co/OVWXChqgC8