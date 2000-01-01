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Фото из архива 11.10 21:42   MIGnews.com

Германия обвинила российскую разведку в кибератаках

Министр внутренних дул Германии Хорст Зеехофер заявил, что агенты российского разведывательного агентства с большой долей вероятности причастны к кибератакам на немецкие правительственные органы.

"Мы придерживаемся мнения на основе фактов и анализа, что с высокой долей вероятности источником (некоторых атак) была военная служба ГРУ", - приводит его слова Regnum.

Однако Зеехофер не стал разглашать подробности расследования. Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что "с вероятностью, граничащей с уверенностью" за атаками на ведомства западных стран стоят русские.


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