Германия обвинила российскую разведку в кибератаках
Министр внутренних дул Германии Хорст Зеехофер заявил, что агенты российского разведывательного агентства с большой долей вероятности причастны к кибератакам на немецкие правительственные органы.
"Мы придерживаемся мнения на основе фактов и анализа, что с высокой долей вероятности источником (некоторых атак) была военная служба ГРУ", - приводит его слова Regnum.
Однако Зеехофер не стал разглашать подробности расследования. Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что "с вероятностью, граничащей с уверенностью" за атаками на ведомства западных стран стоят русские.