Американца осудили за продажу счетов россиянам

Вашингтонский федеральный суд признал 28-летнего уроженца штата Калифорния Ричарда Пинедо виновным по статье о мошенничестве с личными данными и приговорил к полугоду тюремного заключения и шести месяцам домашнего ареста. Об этом сообщает ВВС.
Известно, что он продавал в интернете номера банковских счетов, часть из них купили представители так называемых "кремлевских ботов" или "троллей", которые были обвинены спецпрокурором Робертом Миллером во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Обвиняемый начал свой "бизнес" в 2014 году, он начал продавать номера собственных счетов, открытых им в разных банках. Однако позже он начал скупать номера чужих банковских счетов и продавать их в разы дороже. За три с половиной года мужчина таким образом заработал от 40 до 95 тысяч долларов.