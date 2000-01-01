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Умер легендарный фотограф-документалист 11.09 09:27   MIGnews.com

Умер легендарный фотограф-документалист

Популярный фотограф-документалист Роберт Франк скончался в возрасте 94 лет в понедельник, 9 сентября.

О причинах его смерти пока что ничего неизвестно. Франк считался одним из самых выдающихся фотографов ХХ века. Кроме того, он был мастером документальной фотографии, кинорежиссером и оператором.

Его самая известная работа – черно-белая фотокнига "Американцы" со снимками, сделанными в середине 1950-х годов. Книга впервые была опубликована в 1959 году и считается классическим образцом документальной фотографии.

Роберт Франк также сотрудничал с такими популярными журналами, как Vogue, Life, Fortune и другими.


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