11.09 09:27 MIGnews.com

Умер легендарный фотограф-документалист

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Популярный фотограф-документалист Роберт Франк скончался в возрасте 94 лет в понедельник, 9 сентября.О причинах его смерти пока что ничего неизвестно. Франк считался одним из самых выдающихся фотографов ХХ века. Кроме того, он был мастером документальной фотографии, кинорежиссером и оператором.Его самая известная работа – черно-белая фотокнига "Американцы" со снимками, сделанными в середине 1950-х годов. Книга впервые была опубликована в 1959 году и считается классическим образцом документальной фотографии.Роберт Франк также сотрудничал с такими популярными журналами, как Vogue, Life, Fortune и другими.