11.09 09:11 MIGnews.com

ПА обвиняет Израиль в смерти террориста, больного раком

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Палестинская администрация обвинила Израиль в гибели палестинского террориста, который содержался в израильской тюрьме. Он был арестован за обстрел дороги на Западном берегу, в результате которого была убита еврейская пара на глазах у их четверых детей.В воскресенье стало известно о смерти Бассама Аль-Сайеха, который болел раком и пребывал в израильском госпитале. Он планировал и финансировал теракт в октябре 2015 года около поселения Итамар, в результате которого погиб раввин Эйтам Хенкин, гражданин США, и его жена Наама. Они были убиты на глазах у своих четверых детей. Сайех, который был связан с террористической группировкой ХАМАС, был арестован и заключен в тюрьму через несколько дней после нападения.Сайех болел раком с 2011 года. Также у него была диагностирована лейкемия в 2013 году, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.Саиб Эрекат, генеральный секретарь Организации Освобождения Палестины и главный участник мирных переговоров с Израилем, обвинил Израиль в его смерти. Он назвал Сайеха мучеником."Мы считаем израильское правительство полностью ответственным и призываем Международный уголовный суд начать немедленное расследование, – написал он в своем аккаунте на Твиттере. – Израильские должностные лица должны быть привлечены к ответственности".