11.09 13:00 MIGnews.com

ДТП в Турции – 10 погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии





11 сентября в провинции Битлис на востоке Турции пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего, по предварительным данным, погибло 10 человек, сообщают турецкие СМИ.Сообщается, что в результате ДТП также ранены семь человек. Все пострадавшие – граждане Турции.Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил обеспокоенность в связи с ростом количества ДТП в стране.По его словам, должны быть приложены все усилия для изменения сложившейся ситуации.Отметим, что, согласно данным Управления полиции Турции, в июле 2019 года в стране произошло 37,2 тысячи ДТП, в которых погибли 255 человек.Число травмированных составило 17,1 тысячи человек.