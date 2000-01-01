11.07 14:22 MIGnews.com
Задержан замглавы Пенсионного фонда России
По подозрению в получении незаконной выгоды в РФ задержали зампреда ПФ Алексея Иванова.
По информации СМИ, Иванов задержан по подозрению в получении незаконной выгоды.
Подтвердили эту информацию и в правоохранительных органах, пишет Интерфакс.
Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда, ведомство работает в нормальном штатном режиме, и сотрудничает со следственными органами.
Алексей Иванов получил должность заместителя председателя ПФ в 2017 году. До своего назначения он отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.
Как сообщал MIGnews ранее, в Москве задержали
банду похитителей модной одежды.
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