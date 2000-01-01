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Задержан замглавы Пенсионного фонда России 11.07 14:22   MIGnews.com

Задержан замглавы Пенсионного фонда России

По подозрению в получении незаконной выгоды в РФ задержали зампреда ПФ Алексея Иванова.

По информации СМИ, Иванов задержан по подозрению в получении незаконной выгоды.

Подтвердили эту информацию и в правоохранительных органах, пишет Интерфакс.

Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда, ведомство работает в нормальном штатном режиме, и сотрудничает со следственными органами.

Алексей Иванов получил должность заместителя председателя ПФ в 2017 году. До своего назначения он отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.

Как сообщал MIGnews ранее, в Москве задержали банду похитителей модной одежды.


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