11.06 19:27 MIGnews.com

Ушел из жизни звезда шоу "Голос" Алексей Сафиулин

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По сообщениям, на 44-году ушел из жизни участник популярного вокального шоу "Голос" Алексей Сафиулин.Тело знаменитости обнаружили в ванной в ночь с 8 на 9 июня в Санкт-Петербурге, передают источники.Ранее некоторые СМИ предположили, что Алексей уснул в ванной и утонул.Однако позже выяснилось, что причиной трагедии стал сердечный приступ, который мог случиться из-за аномальной жары, переутомления и хронического недосыпания.У артиста остались супруга, с которой он прожил 19 лет, и двое детей."Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо. Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему резко стало плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать. Он был абсолютно здоров", - рассказала близкая подруга умершего.Согласно информации местных изданий, прощание со звездой пройдет в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке 13 июня.Как известно, Сафиулин был участником "Голоса" в команде Пелагеи два года назад. Кроме того, ранее он работал в Московской филармонии и в Мариинском театре.