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Ушел из жизни звезда шоу `Голос` Алексей Сафиулин | Фото:11.06 19:27   MIGnews.com

Ушел из жизни звезда шоу "Голос" Алексей Сафиулин

По сообщениям, на 44-году ушел из жизни участник популярного вокального шоу "Голос" Алексей Сафиулин.

Тело знаменитости обнаружили в ванной в ночь с 8 на 9 июня в Санкт-Петербурге, передают источники.

Ранее некоторые СМИ предположили, что Алексей уснул в ванной и утонул.

Однако позже выяснилось, что причиной трагедии стал сердечный приступ, который мог случиться из-за аномальной жары, переутомления и хронического недосыпания.

У артиста остались супруга, с которой он прожил 19 лет, и двое детей.

"Ни в какой ванной он не утонул, ему стало плохо. Его жена обнаружила. Она прилегла после перелета отдохнуть, Алексей тоже должен был отдыхать. Ему резко стало плохо, и супруга Катя ничего не смогла сделать. Он был абсолютно здоров", - рассказала близкая подруга умершего.

Согласно информации местных изданий, прощание со звездой пройдет в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке 13 июня.

Как известно, Сафиулин был участником "Голоса" в команде Пелагеи два года назад. Кроме того, ранее он работал в Московской филармонии и в Мариинском театре.


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