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Интернет-магазин торговал товарами с логотипом Zyklon B | Фото:11.06 19:05   MIGnews.com

Интернет-магазин торговал товарами с логотипом Zyklon B

Австралийский онлайн-поставщик товаров по индивидуальному заказу снова подвергся критике, на этот раз за продажу товаров с нанесенным на них логотипом Zyklon B.

Об этом во вторник, 11 июня пишет The Times of Israel.

В продаже на платформе Redbubble были чашки, футболки, чехлы для мобильных телефонов и открытки с названием Zyklon B, одним из химических веществ - кристаллическим цианистым водородом - который нацисты использовали для убийства миллионов в газовых камерах лагерей смерти.

По данным газеты Daily Mail, оскорбительные предметы теперь удалены с сайта Redbubble, который в настоящее время предлагает на продажу 70 000 различных футболок.

Газета Berliner Zeitung шокировала общественность, опубликовав фотографию изделий Zyklon B, которые выглядят как логотип бренда стоматологической гигиены Oral B.

Как пишет Daily Mail, британская дизайнерская фирма ImperivmCloth продавала продукты на онлайн-платформе, подписывая товары: "Вы можете выглядеть свежо и мятно с этим красивым дизайном Zyklon-B".


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