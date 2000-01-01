Интернет-магазин торговал товарами с логотипом Zyklon B

В продаже на платформе Redbubble были чашки, футболки, чехлы для мобильных телефонов и открытки с названием Zyklon B, одним из химических веществ - кристаллическим цианистым водородом - который нацисты использовали для убийства миллионов в газовых камерах лагерей смерти.
По данным газеты Daily Mail, оскорбительные предметы теперь удалены с сайта Redbubble, который в настоящее время предлагает на продажу 70 000 различных футболок.
Газета Berliner Zeitung шокировала общественность, опубликовав фотографию изделий Zyklon B, которые выглядят как логотип бренда стоматологической гигиены Oral B.
Как пишет Daily Mail, британская дизайнерская фирма ImperivmCloth продавала продукты на онлайн-платформе, подписывая товары: "Вы можете выглядеть свежо и мятно с этим красивым дизайном Zyklon-B".