Пляжи Тель-Авива – одни из самых грязных среди 22 стран

Согласно отчету, на пляжах Тель-Авива на один километр береговой линии приходится 21 кг пластикового мусора, что является самым высоким показателем после турецкого региона Киликия и испанской Барселоны. В Киликии было зафиксировано 31,3 кг пластиковых отходов на километр береговой линии, а в Барселоне – 26,1 кг.
В соответствии с докладом, опубликованным организацией, ежеминутно в Средиземное море сбрасывают больше 33 тыс. пластиковых бутылок.
Эксперты отмечают, что пластиковый мусор, попадающий в моря и океаны, составляет большую угрозу в глобальном измерении, поскольку он убивает морскую жизнь, отравляет рыбу и водоросли, вмешиваясь в естественные процессы, а туристической отрасли причиняет многомиллионный ущерб.