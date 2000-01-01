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Пляжи Тель-Авива - одни из самых грязных среди 22 стран | Фото:11.06 21:35   MIGnews.com

Пляжи Тель-Авива – одни из самых грязных среди 22 стран

Тель-Авив занимает третье место по количеству загрязнений пластиком береговой линии среди 22 средиземноморских стран, согласно отчету Всемирного фонда дикой природы.

Об этом во вторник, 11 июня, пишет The Times of Israel.

Согласно отчету, на пляжах Тель-Авива на один километр береговой линии приходится 21 кг пластикового мусора, что является самым высоким показателем после турецкого региона Киликия и испанской Барселоны. В Киликии было зафиксировано 31,3 кг пластиковых отходов на километр береговой линии, а в Барселоне – 26,1 кг.

В соответствии с докладом, опубликованным организацией, ежеминутно в Средиземное море сбрасывают больше 33 тыс. пластиковых бутылок.

Эксперты отмечают, что пластиковый мусор, попадающий в моря и океаны, составляет большую угрозу в глобальном измерении, поскольку он убивает морскую жизнь, отравляет рыбу и водоросли, вмешиваясь в естественные процессы, а туристической отрасли причиняет многомиллионный ущерб.


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