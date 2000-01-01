Коронавирус в Израиле: объявлено о новых ограничениях
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил об ужесточении мер безопасности из-за быстрого распространения коронавируса в стране.
Об этом он заявил вечером, 11 марта, во время специального брифинга, передает 12 канал.
Глава правительства призвал избегать официальных мероприятий, если в этом нет острой необходимости.
В частности, запрещены массовые собрания в замкнутых пространствах, в которых участвует больше 100 человек. По словам Нетаниягу, рассматривается возможность отложить открытие второго семестра академических учреждений.
Глава правительства также отметил, что нынешний кризис "отличается от всех других", поскольку внутренние распорядки жизни меняются по мере распространения коронавируса.
"Я прошу вас изменить свой распорядок дня, чтобы противостоять внешней угрозе. Это не легко", – отметил Нетаниягу.
Он призвал граждан не пожимать руки и стараться не приближаться друг к другу на близкие расстояния. Также он посоветовал пожилым людям как можно меньше находиться в общественных местах.
"Нам нравится обниматься, пожимать руки, целоваться – не делай этого! Не пожимай друг другу руки. Мойте руки после улицы. Соблюдайте правила личной гигиены и носите маски. Мы столкнулись с пандемией – глобальной чумой. Если вы заболели, и вам 20 или 30 лет, то станет лучше. Но если мы не сможем предотвратить распространение, мы заразим пожилых людей – и они находятся в гораздо большей опасности. Я говорю об их жизни. Мы должны заботиться о папе, дедушке и бабушке", – отметил он.