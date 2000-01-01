11.02 07:34 MIGnews.com

Удар пот Т4: Иран не ожидал израильского возмездия

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Подполковник Л., командир 113-й эскадрильи находился за штурвалом боевого вертолета Апачи утром 10 февраля и сбил иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля.Л. сообщил в интервью второму каналу израильского ТВ: “Мы идентифицировали летательный аппарат как иранский беспилотник, и когда он пересек границу мы его сбили”.Пресс-служба ЦАХАЛа подготовила специальный отчет, в котором можно слышать, как после получения приказа из центра летчик идентифицирует цель и сообщает о ее точном поражении. Подполковник Л. заявил: “Эскадрилья готова к выполнению любых поставленных ей задач”.После нарушения иранским дроном государственной границы самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар возмездия по иранскому центру управления полетами беспилотников, расположенному на военной базе T4 в районе Пальмиры. В ходе атаки система ПВО противника, по всей видимости “Бук” “замкнулась” на одном из израильских истребителей. Зенитная ракета взорвалась рядом с израильским самолетом. Самолет поразили осколки ракеты, и экипаж был вынужден катапультироваться над израильской территорией.Вечером 10 февраля ЦАХАЛ опубликовал фотографии сбитого беспилотника. Предполагается, что речь идет о клоне американского беспилотника RQ-170, упавшего на иранской территории в 2011 году. В 2016 году иранцы на военной выставке продемонстрировали его клон, который якобы удалось создать их инженерам.Предполагается, что иранцы не ожидали израильского возмездия в глубине сирийской территории, в особенности, на базе Т4, где размещен российский военный персонал и российская боевая техника. В результате израильской бомбардировки база временно выведена из строя. В дополнение к этому, разрушены несколько зданий, которыми пользовалась “Хизбалла”.