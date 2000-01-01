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`Силам Ирана и Сирии нанесен серьезный удар` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr11.02 13:53   MIGnews.com

"Силам Ирана и Сирии нанесен серьезный удар"

В ходе военной операции, которую израильская авиация совершила в Сирии 10 февраля, был нанесен серьезный удар враждебным Еврейскому государству иранским и сирийским силам, считает премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Вчера мы нанесли серьезный удар силам Ирана и Сирии. Мы однозначно дали понять всем, что правила наших действий никоим образом не изменятся. Мы продолжим пресекать любую попытку причинить нам вред. Это было нашей политикой, и это останется нашей политикой", - заявил он, открывая заседание правительства 11 февраля.

Премьер отметил, что сегодня он уже пообщался со штурманом сбитого израильского самолета F-16, который успел катапультироваться перед крушением, и выразил радость оттого, что пилот встал на ноги и его состояние улучшилось. Нетаниягу пожелал летчику скорейшего и полного выздоровления.

"Я также хочу сказать, что горжусь вами, граждане Израиля. Вчера мы ещё раз доказали, что в минуты испытаний мы умеем сплотиться, чтобы отразить атаки наших врагов и защитить нашу страну", - добавил глава правительства.
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