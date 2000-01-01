"Силам Ирана и Сирии нанесен серьезный удар"

В ходе военной операции, которую израильская авиация совершила в Сирии 10 февраля, был нанесен серьезный удар враждебным Еврейскому государству иранским и сирийским силам, считает премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
"Вчера мы нанесли серьезный удар силам Ирана и Сирии. Мы однозначно дали понять всем, что правила наших действий никоим образом не изменятся. Мы продолжим пресекать любую попытку причинить нам вред. Это было нашей политикой, и это останется нашей политикой", - заявил он, открывая заседание правительства 11 февраля.
"Я также хочу сказать, что горжусь вами, граждане Израиля. Вчера мы ещё раз доказали, что в минуты испытаний мы умеем сплотиться, чтобы отразить атаки наших врагов и защитить нашу страну", - добавил глава правительства.