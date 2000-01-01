Париж: израильтянина избили за то, что он говорил на иврите
В понедельник вечером, 9 декабря, в парижском метро избили израильтянина после того, как услышали, что он говорит на иврите. Израильтянин, 31-летний студент, получивший степень магистра в парижской бизнес-школе HEC, сказал, что разговаривал со своим отцом по телефону, когда к нему обратились двое неизвестных мужчин.
"Мои очки разбили, и я потерял сознание", - сказал он. "К счастью, люди помогли мне". Мужчину госпитализировали.
"Мне ясно, что они напали на меня только потому, что слышали, что я израильтянин". Пострадавший добавил, что обратился в полицию после выписки из больницы. Затем он обратился к Мейру Хабибу, известному еврейскому законодателю в Национальном собрании Франции.
Хабиб сказал, что попросил министра внутренних дел немедленно назначить полицейское расследование инцидента. "Эта атака является еще одним симптомом нового ежедневного антисемитизма."
תקיפת הסטודנט הישראלי בצרפת | חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר חביב כתב בפייסבוק: "התקיפה הזו היא סימפטום לאנטישמיות החדשה והאולטרה-אלימה שמשתוללת בשכונות על רקע האיסלאמיזם, שנאת ישראל ותיאוריות הקונספירציה. אין הוכחה טובה מזו שאנטי-ציונות היא האנטישמיות החדשה"@yoavzpic.twitter.com/epKY9sDE8j