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Париж: израильтянина избили за то, что он говорил на иврите | Фото:10.12 18:48   MIGnews.com

Париж: израильтянина избили за то, что он говорил на иврите

В понедельник вечером, 9 декабря, в парижском метро избили израильтянина после того, как услышали, что он говорит на иврите. Израильтянин, 31-летний студент, получивший степень магистра в парижской бизнес-школе HEC, сказал, что разговаривал со своим отцом по телефону, когда к нему обратились двое неизвестных мужчин.

"Мои очки разбили, и я потерял сознание", - сказал он. "К счастью, люди помогли мне". Мужчину госпитализировали.

"Мне ясно, что они напали на меня только потому, что слышали, что я израильтянин". Пострадавший добавил, что обратился в полицию после выписки из больницы. Затем он обратился к Мейру Хабибу, известному еврейскому законодателю в Национальном собрании Франции.

Хабиб сказал, что попросил министра внутренних дел немедленно назначить полицейское расследование инцидента. "Эта атака является еще одним симптомом нового ежедневного антисемитизма."




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