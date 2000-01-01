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Стрельба в Чехии: преступник совершил самоубийство | Фото:10.12 13:18   MIGnews.com

Стрельба в Чехии: преступник совершил самоубийство

Человек, устроивший стрельбу в чешской больнице, совершил самоубийство.

По данным местного издания iDNES.cz, он выстрелил себе в голову.

Преступником оказался мужчина средних лет, одетый в красную куртку. По предварительной версии, мотивом бойни могла стать месть за умершего при родах ребенка.

Напомним, что в результате перестрелки в университетской больнице города Острава в Чехии погибли шесть человек. Правоохранители сообщили, что стрелок передвигается на серебристо-сером автомобиле Renault Laguna.


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