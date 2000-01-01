Стрельба в Чехии: преступник совершил самоубийство
Человек, устроивший стрельбу в чешской больнице, совершил самоубийство.
По данным местного издания iDNES.cz, он выстрелил себе в голову.
Преступником оказался мужчина средних лет, одетый в красную куртку. По предварительной версии, мотивом бойни могла стать месть за умершего при родах ребенка.
Напомним, что в результате перестрелки в университетской больнице города Острава в Чехии погибли шесть человек. Правоохранители сообщили, что стрелок передвигается на серебристо-сером автомобиле Renault Laguna.