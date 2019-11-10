10.11 07:51 MIGnews.com

Иерусалим: Десятки арабов ранены в столкновениях с полицией

דיווח פלסטיני: 16 בני אדם נפצעו במהומות שפרצו הלילה בין כוחות הביטחון לבין תושבים בעיסאוויה @LiranHaroni



(צילום: סוכנות הידיעות הפלסטינית "קודס") pic.twitter.com/ZcrLieZZYE — חדשות 13 (@newsisrael13) November 10, 2019

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По сообщениям в палестинской прессе, десятки арабов были ранены в столкновениях с израильской полицией в Иссауийя, Восточный Иерусалим, в ночь на 10 ноября.Причиной конфронтации якобы стало нарушение договора между лидерами арабской общины и высшими чинами полиции, согласно которому полицейские не появляются у арабских школ в дневное время. несмотря на это соглашение, в течение полицейские подразделения были развернуты близ входов в школы.По данным в палестинской прессе “десятки” человек ранены слезоточивым газом,пластиковыми пулями и ударами резиновых дубинок. Камнем ранен один израильский полицейский. По версии 13-го канала израильского ТВ, ранены 16 палестинцев.