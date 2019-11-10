Иерусалим: Десятки арабов ранены в столкновениях с полицией

Причиной конфронтации якобы стало нарушение договора между лидерами арабской общины и высшими чинами полиции, согласно которому полицейские не появляются у арабских школ в дневное время. несмотря на это соглашение, в течение полицейские подразделения были развернуты близ входов в школы.
По данным в палестинской прессе “десятки” человек ранены слезоточивым газом,пластиковыми пулями и ударами резиновых дубинок. Камнем ранен один израильский полицейский. По версии 13-го канала израильского ТВ, ранены 16 палестинцев.