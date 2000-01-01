10.11 18:16 MIGnews.com

Мошенники выпрашивали у родителей Наамы Иссахар деньги

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За несколько дней до вынесения приговора Нааме Иссахар, которую арестовали в России по подозрению в контрабанде наркотиков, мошенники пытались обмануть её родителей, пообещав немедленное освобождение.Шели Наве, подруга Наамы, сообщила газета "Маарив", что мошенник назвался Альберто Сафра, членом семьи еврейских миллиардеров. Он заявил, что связи семьи помогут добиться освобождения Наамы в течение двух недели без лишнего шума и внимания СМИ.Он также пообещал в течение трех дней отправить семье 10 000 евро из банка "Сафра", при этом потребовав от них крупной суммы денег "для заключения сделки по эквадорцам, которых можно будет обменять на Нааму".26-летняя израильтянка Наам Иссахар была приговорена к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. Её арестовали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево после того, как в ее багаже обнаружили 9,5 грамм гашиша.