10.11 18:07 MIGnews.com

13-летнюю девочку заставляли оказывать интимные услуги

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В ночь на 10 ноября полиция совершила облаву на подпольное заведение в Иерусалиме, в котором, по данным следсвтия, клиентам оказывали интимные услуги несовершеннолетние.Пресс-службы полиции сообщила, что в ходе рейда были задержаны трое мужчин. Им могут быть предъявлены обвинения в сутенерстве и в склонении к занятию проституцией лиц, которым еще не исполнилось 14 лет.Помимо этого, на территории заведения был задержан еще один мужчина, у которого во время обыска были обнаружены наркотики. Суд продлил срок ареста подозреваемых на 3 дня.