10.11 15:34 MIGnews.com

В аварии на шоссе 9 погиб мужчина

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В воскресенье, 10 ноября, на шоссе 90 столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии, скончался 45-летний мужчина. На место происшествия прибыли сотрудники MDA.Врач Гади Гоар рассказал: "Когда мы приехали, мы увидели 2 разбитых автомобиля, один из которых находился в канаве на обочине дороги. Гражданские лица, которые находились на месте происшествия, оказывали первую помощь по одному из пострадавших. Мы бросились на помощь, но позже были вынуждены констатировать его смерть ".Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.Пострадавших эвакуировали с помощью вертолета MDA в больницу Бэер-Шевы.