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Русские планировали разбомбить дворец Эрдогана | Фото:10.11 15:10   MIGnews.com

Русские планировали разбомбить дворец Эрдогана

Существует вероятность, что русские хотели разбомбить дворец президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как 24 ноября 2015 года турецкий F-16 сбил российский самолет Су-24.

Об этом сообщает Nordic Monitor со ссылкой на разведывательный документ.

Согласно сообщению, полученному Управлением разведки сигналов Национальной разведывательной организации Турции (MITSIB), русские планировали летать на боевых самолетах с большей грузоподъемностью, чем обычно. Об этом свидетельствует разговор между сирийским бригадным генералом и другим человеком был за 3 декабря 2015 года.

В частности, стороны говорили о предстоящей 30 декабря 2015 года встрече между российским генералом (Сергей) и другим неустановленным офицером из сирийских правительственных сил. Встреча должна была состояться на авиабазе Хмеймим. Темой для обсуждения должна была стать загрузка российских военных самолетов Су-22 и Су-34 более тяжелой полезной нагрузкой.

Стороны намекали на возможное нападение на роскошный дворец Эрдогана в Анкаре с вероятным участием русских, которые были разгневаны за то, что она сбила российский военный самолет. После инцидента президент РФ Владимир Путин заявил, что воздушное судно подверглось нападению, находясь в воздушном пространстве Сирии, и предупредил Турцию о "серьезных последствиях".


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