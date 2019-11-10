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Ашкенази атакован в Ашкелоне: сговорился с арабами! 10.11 13:52   MIGnews.com

Ашкенази атакован в Ашкелоне: сговорился с арабами!

Номер четыре в списке Кахоль Лаван, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази прибыл в город Ашкелон.

Жители города гневно атаковали его, обвинив в “сговоре с арабами” и крича "Только Биби!"

Ашкенази пытался проигнорировать происходящее , и сказал своим приближенным “я их не боюсь”.

Позднее, по версии 12-го канала израильского ТВ, несколько человек “принесли свои извинения”.

Ашкенази был атакован на фоне распространяющихся слухов о том, что будет сформировано “правительство меньшинства” при поддержке Либермана и Объединенного Арабского Списка.





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