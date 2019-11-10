10.11 13:52 MIGnews.com

Ашкенази атакован в Ашкелоне: сговорился с арабами!

ח"כ גבי אשכנזי רק רצה לפתוח את הבוקר באשקלון. לא לקבלת הפנים הזו הוא ציפה pic.twitter.com/lJv8oHkDIp — מנדי ריזל (@mendi_rizel) November 10, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Номер четыре в списке Кахоль Лаван, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази прибыл в город Ашкелон.Жители города гневно атаковали его, обвинив в “сговоре с арабами” и крича "Только Биби!"Ашкенази пытался проигнорировать происходящее , и сказал своим приближенным “я их не боюсь”.Позднее, по версии 12-го канала израильского ТВ, несколько человек “принесли свои извинения”.Ашкенази был атакован на фоне распространяющихся слухов о том, что будет сформировано “правительство меньшинства” при поддержке Либермана и Объединенного Арабского Списка.