10.11 13:52 MIGnews.com
Ашкенази атакован в Ашкелоне: сговорился с арабами!
Номер четыре в списке Кахоль Лаван, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази прибыл в город Ашкелон.
Жители города гневно атаковали его, обвинив в “сговоре с арабами” и крича "Только Биби!"
Ашкенази пытался проигнорировать происходящее , и сказал своим приближенным “я их не боюсь”.
Позднее, по версии 12-го канала израильского ТВ, несколько человек “принесли свои извинения”.
Ашкенази был атакован на фоне распространяющихся слухов о том, что будет сформировано “правительство меньшинства” при поддержке Либермана и Объединенного Арабского Списка.
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