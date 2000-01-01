Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 10.10 17:55   MIGnews.com

В Швеции сожгли дом еврейского политика

Дом шведского политика, который долгое время был объектом антисемитских преследований, был подожжен за его еврейское происхождение. Об этом сообщается в заявлении Совета шведских еврейских общин.

Конкретное имя человека, чей дом был сожжен во вторник вечером, не называется, однако уточняется, что мужчина - местный политик с еврейскими корнями. Жертва нападения смогла самостоятельно погасить пожар, прежде чем огонь перекинулся на соседние дома.

На данный момент полиция не имеет подозреваемых. Мужчине был причинен большой материальный ущерб, однако никто не пострадал. В течение последних нескольких лет оба домовладельца были "активны по еврейским вопросам", поэтому несколько раз подвергались насилию на почве расовой дискриминации.

"Существует вероятное подозрение, что эти нападения направлены против этих людей, потому что они евреи. У последнего инцидента есть дополнительный аспект попытки запугать политика для молчания", - указано в публикации.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Огненный террор продолжается: на юге вспыхнули новые пожары
17:32
Израиль: Видеокамеры не могут отслеживать парковку
17:22
Тегеран отреагировал на обвинение иранского посла в заговоре
17:00
Скандал после твита Хазана о звезде Фауды
16:51
Израильтянка похитила взрослого сына, после чего он умер
16:36
Израильтяне массово подают заявки на ношение оружия
16:17
Авария "Союза" зафиксирована на 165-й секунде полета
15:41
ООН призвала Саудовскую Аравию прекратить удары по Йемену
15:15
ЦАХАЛ разрушил 15-й тоннель террористов
14:54
ЦАХАЛ разыскивает террориста ранившего солдата
14:45
Теракт рядом с военной базой в Самарии, ранен резервист
14:02
Арье Дери: у детей Ахариш и Халеви будут серьезные проблемы
13:00
Авария во время старта СОЮЗ МК-10, экипаж жив
12:38
Террор воздушных шаров: Газа, Иерусалим, Бат-Ям
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus