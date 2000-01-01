10.10 17:55 MIGnews.com

В Швеции сожгли дом еврейского политика

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Дом шведского политика, который долгое время был объектом антисемитских преследований, был подожжен за его еврейское происхождение. Об этом сообщается в заявлении Совета шведских еврейских общин.Конкретное имя человека, чей дом был сожжен во вторник вечером, не называется, однако уточняется, что мужчина - местный политик с еврейскими корнями. Жертва нападения смогла самостоятельно погасить пожар, прежде чем огонь перекинулся на соседние дома.На данный момент полиция не имеет подозреваемых. Мужчине был причинен большой материальный ущерб, однако никто не пострадал. В течение последних нескольких лет оба домовладельца были "активны по еврейским вопросам", поэтому несколько раз подвергались насилию на почве расовой дискриминации."Существует вероятное подозрение, что эти нападения направлены против этих людей, потому что они евреи. У последнего инцидента есть дополнительный аспект попытки запугать политика для молчания", - указано в публикации.