Матч Лиги Европы прервало опасное поведение болельщика
Во время матча австрийской команды "Штурм" и кипрской АЕК в рамках Лиги Чемпионов, один из фанатов разбил помощнику судьи Фредрику Клюверу голову стеклянным бокалом.
Из-за этого футбольную игру на какое-то время остановили, ведь Клюверу от удара понадобилась помощь врачей. По информации пресс-службы австрийского футбольного клуба, болельщик пытался скрыться со стадиона, когда понял, что его выходка оказалась слишком опасной, однако стюарды задержали его.
после оказания помощи арбитру было решено продолжить игру, однако после этого организаторы задумались о том, чтобы следующий матч провести в закрытом режиме. Пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления, а непутевому болельщику выбирается наказание.