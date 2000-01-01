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Впервые с 2011 года: ООН патрулирует Голаны без России | Фото: Irish Defence Forces/Flickr10.08 08:45   MIGnews.com

Впервые с 2011 года: ООН патрулирует Голаны без России

Миротворцы ООН впервые с 2011 года патрулировали демилитаризованной зоны у Голанских высот в Сирии без сопровождения российской военной полиции. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель командующего российскими войсками в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Российский генерал считает проведенный конвой "результатом предварительных действий российской стороны совместно с силами ООН".

"Мы ранее провели конвой с российской военной полицией, а сегодня ООН уже самостоятельно под руководством командующего силами на Голанских высотах провела патрулирование", - отметил Кураленко.

Таким образом, отмечает он, миротворческая миссия ООН UNDOF сможет контролировать позиции в буферной зоне, размещенные по линии "Альфа". Данные посты также находятся под контролем и израильских военных.

"Флаг России на демилитаризованной зоне является символом уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и гарантом мира. Однако мы все понимаем, что в соответствии с резолюцией от 1973 года эту зону должны контролировать силы ООН, и Россия делает все, чтобы эта резолюция исполнялась", - подчеркнул Кураленко.

Глава миссии и командующий силами ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах Франсис Виб-Санзери сообщил о наблюдениях во время патруля – разрушенный мост, который вел от Дамаска на линию "Альфа". Следующей целью он называет восстановление моста и собственно дороги.


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