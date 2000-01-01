МАГАТЭ: Иран нарастил производство обогащенного урана
Иран угрожающе нарастил производство обогащенного урана, заявил в понедельник, 10 июня, глава ООН по наблюдению за ядерной деятельностью Юкия Амано.
Ядерное соглашение Ирана с крупнейшими державами ограничивает количество низкообогащенного урана, который Иран может производить. Учитывая колебания в производстве, неизвестно, когда Иран может достичь предела, сказал Амано на пресс-конференции, пишет Ynetnews.
Амано отказался более подробно останавливаться на вопросе производительности.