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МАГАТЭ: Иран нарастил производство обогащенного урана 10.06 17:50   MIGnews.com

МАГАТЭ: Иран нарастил производство обогащенного урана

Иран угрожающе нарастил производство обогащенного урана, заявил в понедельник, 10 июня, глава ООН по наблюдению за ядерной деятельностью Юкия Амано.

Ядерное соглашение Ирана с крупнейшими державами ограничивает количество низкообогащенного урана, который Иран может производить. Учитывая колебания в производстве, неизвестно, когда Иран может достичь предела, сказал Амано на пресс-конференции, пишет Ynetnews.

Амано отказался более подробно останавливаться на вопросе производительности.


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