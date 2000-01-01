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Иран: место крушения Boeing зачищают бульдозерами | Фото:10.01 16:22   MIGnews.com

Иран: место крушения Boeing зачищают бульдозерами

Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране после извлечения обломков зачистили бульдозерами.

Об этом сообщил основатель международной группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии "Укринформу".

"Подтверждено, что место аварии зачищено бульдозерами, а обломки изъяты, что очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета. Это вызывает еще больше вопросов о причастности Ирана", – подчеркнул он.

По словам Хиггинса, большой вопрос заключается в том, как иранские системы ПВО могли навести ракету на авиалайнер, который находился настолько близко к аэропорту.

"Я думаю, что самолет был сбит случайно, потому что ПВО в этом районе была в состоянии повышенной боевой готовности после иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке", — добавил он.

Команда Bellingcat продолжает собирать видео с места трагедии, снятое до того, как убрали обломки.

В свою очередь, главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал в Facebook, что детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора.

Иран: место крушения Boeing зачищают бульдозерами | Фото:

"Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать", –сказал он.




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