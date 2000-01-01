Ультра-правый терроризм за 4 года вырос на 320 процентов
Ежегодный доклад организации по наблюдению за конфликтами Института экономики и мира показал, что, хотя число смертей от терроризма падает, в 2018 году террористические акты затронули больше стран, чем в 2017 году.
Глобальный индекс терроризма 2019 года продемонстрировал общую тенденцию к снижению числа нападений, смертей и экономического ущерба, нанесенного терроризмом во всем мире. Тем не менее, в докладе также отмечается, террористическая активность остается значительной. Также был отмечен рост активности террористических групп правого толка. Об этом сообщает Newsweek.
Согласно докладу, число смертей от терроризма в период с 2017 по 2018 год снизилось на 15,2%, в общей сложности до 15,952 человек во всем мире. Снижение смертельных случаев отмечается уже четвертый год подряд. За период с 2014 года смертность в результате терактов снизилась на 52%.
В 98 странах зарегистрировано увеличение числа смертей. В 40 странах отмечен рост числа смертей среди террористов. По меньшей мере один погибший в 2018 году в результате теракта зарегистрирован в 71 стране мира.
Также в докладе отмечен всплеск терроризма ультра-правого толка в странах Европы, Северной Америки и Океании. Так в 2018 году число смертей в результате террористических актов, совершенных лицами, придерживающимися ультра-правой идеологии, возросло на 52%. Тенденция продолжилась и в этом году: по состоянию на конец сентября 2019 года правый террор унес жизни 77 человек.