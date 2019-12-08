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ЦАХАЛ: раненный молнией юноша – солдат | Фото:09.12 16:32   MIGnews.com

ЦАХАЛ: раненный молнией юноша – солдат

Молодой человек, которого 8 декабря ударило молнией, является солдатом ЦАХАЛ.

Соответствующая информация до сих пор не выносилась на публичную плоскость, поскольку семья пострадавшего не была ранее уведомлена.

В ЦАХАЛ сообщили, что во время удара молнии солдат участвовал в учениях. Его доставили в медицинский центр Рамбам в Хайфе в тяжелом, но стабильном состоянии.

Напомним, что тяжело ранен был 19-летний юноша в районе кибуца Рамат Ха Шофет. Он получил ожоги по всему телу.


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