09.12 16:32 MIGnews.com

ЦАХАЛ: раненный молнией юноша – солдат

צעיר בן 19 נפצע, ככל הנראה ממכת ברק, סמוך לקיבוץ רמת השופט. הוא הועבר ברכב שחבר לניידת טיפול נמרץ, והועבר לביה"ח רמב"ם שבחיפה @10elilevi



(צילום: מד"א כרמל) pic.twitter.com/68wqOWLu7T — חדשות 13 (@newsisrael13) December 8, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Молодой человек, которого 8 декабря ударило молнией, является солдатом ЦАХАЛ.Соответствующая информация до сих пор не выносилась на публичную плоскость, поскольку семья пострадавшего не была ранее уведомлена.В ЦАХАЛ сообщили, что во время удара молнии солдат участвовал в учениях. Его доставили в медицинский центр Рамбам в Хайфе в тяжелом, но стабильном состоянии.Напомним, что тяжело ранен был 19-летний юноша в районе кибуца Рамат Ха Шофет. Он получил ожоги по всему телу.