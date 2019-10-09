Бойня в Галле: стало известно, кем был стрелок

По версии полиции, нападение было совершено из-за "правоэкстремистских" взглядов преступника. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил 9 октября, соответствующие выводы были сделаны на основании того, "что это была антисемитская атака".
По предварительным данным, Стефан изначально был один, версия о нескольких нападавших не подтвердилась. Немец тщательно готовился к нападению, а само преступление снимал на камеру GoPro и выкладывал в интернет в прямом эфире.
Следствие считает, что террорист подражал стрелку из новозеландского Крайстчерча, который убивал людей в мечетях. Что примечательно, в своем видеообращении Стефан объявил следующее: "Корень всех проблем - это евреи".
#BREAKING: Neo nazi Stephan Balliet (27) is the prime suspect in #Halle shooting. In a live video posted on a gaming site he’s heard saying in English “root of all problems is Jews.”@KTHopkins I know you was hoping it was a Muslim terrorist but it seems this is one of your own pic.twitter.com/M7XwwmEotC