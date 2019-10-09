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Бойня в Галле: стало известно, кем был стрелок | Фото:09.10 23:59   MIGnews.com

Бойня в Галле: стало известно, кем был стрелок

Атаку на еврейском кладбище в немецком городе Галле совершил 27-летний ультраправый немец Стефан Баллиет.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования кровавой бойни.

Как известно, в результате нападения погибли два человека, еще несколько были ранены. Злоумышленник несколько раз выстрелил возле местной синагоги и бросил гранату в сторону кладбища.


По версии полиции, нападение было совершено из-за "правоэкстремистских" взглядов преступника. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил 9 октября, соответствующие выводы были сделаны на основании того, "что это была антисемитская атака".

По предварительным данным, Стефан изначально был один, версия о нескольких нападавших не подтвердилась. Немец тщательно готовился к нападению, а само преступление снимал на камеру GoPro и выкладывал в интернет в прямом эфире.

Следствие считает, что террорист подражал стрелку из новозеландского Крайстчерча, который убивал людей в мечетях. Что примечательно, в своем видеообращении Стефан объявил следующее: "Корень всех проблем - это евреи".






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