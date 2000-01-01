09.10 22:16 MIGnews.com

Extinction Rebellion хотят заблокировать лондонский аэропорт

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Группа экоактивистов Extinction Rebellion намерена на три дня заблокировать работу аэропорта London City, начиная с завтрашнего дня.Об этом сообщает пресс-служба экоактивистов, отметив, что планирует "мирно занять" аэропорт на востоке Лондона.Представитель аэропорта сказал, что руководство уже общалось с полицией, которые пообещали обеспечить дополнительные меры безопасности, включая требование предъявить билет на входе в терминал аэропорта.Активисты планируют устроить сидячую забастовку в аэропорту в течение трех полных дней, выступая против выделения 2 миллиардов фунтов на его расширение, что якобы противоречит объявленной парламентом чрезвычайной ситуацией в области климата и планами Королевства стать углеродно-нейтральным уже к 2050 году."Мы выступаем против того, чтобы правительство и дальше поддерживало расширение авиаперевозок, которое приносит пользу лишь богатым, а бедных ставит перед лицом экологической и климатической катастрофы", - сказано в пресс-релизе Extinction Rebellion.