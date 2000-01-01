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Турция официально начала военную операцию в Сирии | Фото:09.10 19:32   MIGnews.com

Турция официально начала военную операцию в Сирии

Турция официально объявила о начале наступательной военной операции на территории Сирии.

Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган в социальной сети Twitter.

"Вооруженные силы Турции совместно с Национальной армией Сирии начали операцию "Мирная весна" против курдских террористов, а также ИГ. Наша миссия – не дать создать террористический коридор вдоль нашей южной границы и принести мир в регион", – написал турецкий лидер.

Отметим, ранее сирийские курды, под контролем которых находится территория, куда вторглась Турция, объявили о намерении защищаться. Анкара считает всех курдов поголовно – террористами. Ранее регион покинули американские военные, помогавшие курдам. Эрдоган же планирует создать в 30-километровом коридоре вдоль границы "зону безопасности" для сирийских беженцев.

"Операция "Мирная весна" нейтрализует террористическую угрозу против Турции и приведет к установлению зоны безопасности, позволив беженцам вернуться домой", – подчеркнул он, добавив, что Турция будет охранять суверенитет Сирии и освобождать местные поселения от террористов.



Кроме того, авторитетное американское информагентство Bloomberg сообщило, что турецкие подразделения уже начали переходить границу и занимать позиции на территории северо-востока Сирии. По данным источника агентства, контингенту поставили задачу выдавить курдские отряды из приграничной зоны.


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