09.08 15:47 MIGnews.com
Израиль столкнулся с проблемой крокодилов
Поселение Западного берега реки Иордании пытается избавиться от сотен крокодилов. Рептилии застряли на ферме, но их передвижение вызывает опасения по поводу безопасности для жителей и посетителей.
Крокодилы были привезены в поселок Петцаэль в середине 1990-х годов как туристическая достопримечательность.
Купил их предприниматель Гади Битоном, который надеялся продать их за кожу, пишет DailyMail
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Но крокодиловая ферма потерпела крах после того, как в 2012 году Израиль принял закон, определяющий крокодила как охраняемое животное и запрещающий выращивать животных для продажи как мясо или товар.
Несколько попыток продать их за границей потерпели неудачу.
"Мы оказались с сотнями крокодилов в этой ферме, и никто не знает, что с ними делать", - сказал глава Регионального совета долины реки Иордан Дэвид Эльяани.
Ожидается, что число возрастет до тысяч в ближайшие годы.
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