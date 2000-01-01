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Месть таксиста эфиопской общине 09.07 09:52   MIGnews.com

Месть таксиста эфиопской общине

В израильских социальных сетях опубликован клип водителя, “отомстившего” эфиопской общине за блокирование дорог.

Водитель, развозивший детей и подростков по кружкам после школы, запер в машине подростка – представителя эфиопской общины. Он возил его два часа, говоря что это – месть за “эфиопские протесты”, в ходе которых он долгие часы провел в пробках.



Водитель сам снял видеоролик, в котором говорит: “За то, что вчера меня два часа заставили простоять в пробке, сейчас я тебе покажу, что это такое! Ты теперь со мной будешь здесь два часа – до Нетании! Я тебе покажу, что такое эфиопы! Пусть твоя мама теперь тебя ищет эти два часа!”

Мальчик ответил: “Убили эфиопа”. Водитель на это заметил: “Убили эфиопа? А мне какое дело?”

12-й канал, опубликовавший клип, выразил надежду на то, что “этого человека поймают и накажут”.


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