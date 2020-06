09.06 19:22 MIGnews.com

Германию охватили массовые протесты против расизма и фашизма

#BlackLivesMatter in Berlin Germany



So much social distancing.. 😑Corona has been defeated conclusively. All good. nothing else to see here. Protest on. pic.twitter.com/6RA6eMAKFz — 🇫🇷ParisianGirlAmy 🇫🇷 #DefundTheBBC (@AmyParisian) June 9, 2020

German Protesters sing Burna Boy's Ye during a Black Lives Matter protest in Cologne, Germany. pic.twitter.com/jXVLnyfLDr — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 9, 2020

June 5, 2020, #BlackLivesMattter protest Frankfurt, Germany in solidarity with USA pic.twitter.com/7eIrvrrEiq — Lahvruh (@lahvruh) June 6, 2020

Berlin Now: Thousands take part in #GeorgeFloyd protest at Alexanderplatz plaza.



Germany, France, UK, Ireland,Sweden, Denmark, Canada...all seen protests pic.twitter.com/ykpiq1kA5V — Joyce Karam (@Joyce_Karam) June 6, 2020

Today’s anti-racism demonstration in Berlin is absolutely PACKED.



It’s one of 20 protests happening simultaneously across Germany. #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/AzsL87FJB9 — Carl Nasman (@CarlNasman) June 6, 2020

На прошлых выходных масштабные акции протеста против расизма, фашизма, дискриминации и полицейского насилия прокатились по всей Германии.Марши проходили практически в каждом городе, передает WSWS В подавляющем большинстве, на улицы вышла молодежь, чтобы выразить свою солидарность с протестами в Соединенных Штатах Америки, где вспыхнули беспорядки на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания белыми полицейскими.В Берлине приняли участие 30 тысяч человек. Более 20 тысяч человек присоединились к протестам в Дюссельдорфе и Гамбурге, свыше 10 тысяч – во Франкфурте, Ганновере и Кельне. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Штутгарта, Фрайбурга, Нюрнберга, Дрездена и многих других городов.Многие молодые люди протестовали против национализма, ксенофобии, жестокости полиции и "возрождения фашистских партий". Также на демонстрации вышли те, кто потерял работу из-за коронавируса.В Берлине один из протестующих нес плакат с надписью: "Что такое счастье без равенства?" Это дало понять, что на поверхность "всплыли" фундаментальные социальные и политические вопросы. Некоторые надписи на баннерах, такие как "Хватит!" подчеркивали, что убийство Флойда стало "спусковым крючком".В нескольких городах полиция пыталась разогнать демонстрации под предлогом, что немцы не соблюдают правила социального дистанцирования. Однако, учитывая большое количество участников, эти усилия не увенчались успехом. В Берлине после столкновений было арестовано более 90 человек.