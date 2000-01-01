Манчестер: неизвестные подожгли два кошерных ресторана
За последние пять дней в британском городе Манчестер неизвестные подожгли два кошерных ресторана. Злоумышленники совершили оба нападения в районе Приствич, а мишенью атак стали рестораны "Таам" и JS.
Правоохранительные органы пришли к выводу, что поджоги являются актами антисемитизма и совершены на почве ненависти к евреям.
Первое нападение было осуществлено в прошлую пятницу. Антисемиты бросили бутылку с зажигательной смесью в витрину кошерного ресторана. Однако когда попытка поджога не удалась, тогда злоумышленники разбили витрину камнем.
Второе преступление было совершено утром во вторник, 6 июня. Тогда злоумышленники облили здание воспламеняющейся смесью и подожгли.
Прибывшие на место пожарные потушили пламя в течение часа. Отмечается, что зданию был нанесен легкий ущерб.