Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Манчестер: неизвестные подожгли два кошерных ресторана | Фото: Thinkstock09.06 11:24   MIGnews.com

Манчестер: неизвестные подожгли два кошерных ресторана

За последние пять дней в британском городе Манчестер неизвестные подожгли два кошерных ресторана. Злоумышленники совершили оба нападения в районе Приствич, а мишенью атак стали рестораны "Таам" и JS.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что поджоги являются актами антисемитизма и совершены на почве ненависти к евреям.

Первое нападение было осуществлено в прошлую пятницу. Антисемиты бросили бутылку с зажигательной смесью в витрину кошерного ресторана. Однако когда попытка поджога не удалась, тогда злоумышленники разбили витрину камнем.

Второе преступление было совершено утром во вторник, 6 июня. Тогда злоумышленники облили здание воспламеняющейся смесью и подожгли.

Прибывшие на место пожарные потушили пламя в течение часа. Отмечается, что зданию был нанесен легкий ущерб.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:25
Тереза Мэй: я не уйду в отставку
11:53
ISIS заявило об убийстве заложников из КНР
10:52
Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку
10:26
Посол Турции разозлил Израиль, отужинав с шейхом Салахом
09:52
Лиц, связанных с Катаром внесли в террористический список
08:52
Либерман: мы ближе, чем когда-либо к сделке с ПА
07:51
Гей-парад в Тель-Авиве: никакого оружия и велосипедов
07:34
Египет требует от ООН расследовать выкуп Катара террористам
07:15
Похороны "героя": в Газе убит командир Бригад аль-Кассам  
07:11
Катар "не сдастся" в условиях бойкота со стороны соседей
05:29
Нетаниягу на церемонии поминовения погибших на "Альталене"
03:41
В Израиле обнаружили останки пропавшего священника из РФ
02:29
Ученые: жирную пищу нельзя запивать кофе
01:22
Ученые вывели "индекс желания" женщин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus