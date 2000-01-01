09.06 11:24 MIGnews.com

Манчестер: неизвестные подожгли два кошерных ресторана

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За последние пять дней в британском городе Манчестер неизвестные подожгли два кошерных ресторана. Злоумышленники совершили оба нападения в районе Приствич, а мишенью атак стали рестораны "Таам" и JS.Правоохранительные органы пришли к выводу, что поджоги являются актами антисемитизма и совершены на почве ненависти к евреям.Первое нападение было осуществлено в прошлую пятницу. Антисемиты бросили бутылку с зажигательной смесью в витрину кошерного ресторана. Однако когда попытка поджога не удалась, тогда злоумышленники разбили витрину камнем.Второе преступление было совершено утром во вторник, 6 июня. Тогда злоумышленники облили здание воспламеняющейся смесью и подожгли.Прибывшие на место пожарные потушили пламя в течение часа. Отмечается, что зданию был нанесен легкий ущерб.