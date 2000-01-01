09.01 14:03 MIGnews.com

В Иран прибыли украинские специалисты

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В Иран прибыл самолет с 45 украинскими специалистами, которые должны принять участие в расследовании причины катастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ"."В Иране приземлился самолет с 45 украинскими специалистами. 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД будут помогать расследовать причины трагедии с Boeing 737", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.Сообщается, что среди экспертов также присутствуют специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с воздушными гражданскими судами, Государственной авиационной службы, представители авиакомпании "МАУ", специалисты Главной инспекции Минобороны Украины, являющиеся экспертами в области расследования авиационных катастроф.