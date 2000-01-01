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Военная база США в Ираке попала под ракетный обстрел | Фото:08.11 21:27   MIGnews.com

Военная база США в Ираке попала под ракетный обстрел

В пятницу, 8 ноября, минимум 17 ракет разорвались недалеко от военной базы на севере Ирака.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление иракских ВС.

По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет, как и серьезного ущерба. Ракеты упали недалеко от иракской базы в городе Эль-Кайара, где дислоцированы американские военнослужащие.

Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.


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