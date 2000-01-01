08.11 21:27 MIGnews.com
Военная база США в Ираке попала под ракетный обстрел
В пятницу, 8 ноября, минимум 17 ракет разорвались недалеко от военной базы на севере Ирака.
Об этом сообщает агентство Reuters
со ссылкой на заявление иракских ВС.
По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет, как и серьезного ущерба. Ракеты упали недалеко от иракской базы в городе Эль-Кайара, где дислоцированы американские военнослужащие.
Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.
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