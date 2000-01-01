Иран о сбитом беспилотнике: мы предупреждали

В пятницу, 8 ноября, командующий Силами воздушной обороны иранской армии генерал-майор Алиреза Сабахи Фард подтвердил, что над Махшахром был уничтожен беспилотник.
Такое заявление он сделал через несколько часов после того, как дрон был сбит, передает ISNA.
"Это был решительный ответ на вторжение иностранного государства в наше воздушное пространство. Мы неоднократно предупреждали, что противовоздушная оборона будет полностью готова к решительной реакции на любое вторжение в воздушное пространство", – отметил Фард.
Он не стал уточнять, какому именно государству принадлежал летающий аппарат. Командующий лишь добавил, что беспилотник не достиг своей цели.
В свою очередь, в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС ответили, что не их дрон был сбит в Иране.
"Сообщения о якобы сбитом американском беспилотнике неверны. БПЛА не принадлежит Пентагон", – сказано в сообщении.