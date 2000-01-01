09.11 00:01 MIGnews.com

В Индийском океане поймали акулу с рукой человека в желудке

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На французском острове Реюньон акула съела туриста, который плавал в "безопасной зоне" гавани. Об этом сообщает Daily Mail. Ранее издание писало о том, что в желудке акулы, которая плавала рядом с островом нашли руку человека.В субботу, 2 ноября, 44-летний путешественник Ричард Мартин Тернер плавал с маской и трубкой около берега, когда бесследно исчез. Его супруга, с которой он прибыл на отдых, забила тревогу. В ходе спасательной операции была поймана хищная акула, которая и ранее нападала на людей. Её поймали и после вскрытия обнаружили в желудке человеческую руку с обручальным кольцом. ДНК-тест показал, что рука принадлежала Тернеру.Супруги приехали на остров, чтобы отметить 40-летие Верити Тернер - жены погибшего. Они остановились в пятизвездочном отеле Lux Réunion в деревне Сен-Жиль. Местные жители называли гавань, в которой плавал шотландец, безопасной для отдыха. По их словам, рядом находится коралловый риф, защищающий от хищних рыб."Этот человек, вне всякого сомнения, считал, что находится в безопасности", - отметил один из местных. "Он занимался снорклингом возле кораллового рифа Эрмитаж. Там мелководье и теплая вода. Возможно, его унесло в открытое море волнами, или акула заплыла в лагуну. Теперь ясно одно - он мертв".Остров Реюньон находится в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара и является регионом Франции. За последние три года у его берегов зафиксировано 24 нападения акул, 11 из них закончились гибелью людей.