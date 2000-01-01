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Фото из архива 08.08 08:35   MIGnews.com

Суд ЕС разрешил Берлину не выдавать туркам вид на жительство

Суд Европейского союза в Люксембурге разрешил Германии отказать гражданке Турции в виде на жительство, несмотря на немецкое гражданство ее мужа.

По сообщению DW, суд вынес такое решение, несмотря на то, что запрашивающая разрешение гражданка Турции имеет показания к постоянному уходу и намеревалась воссоединиться со своим мужем, имеющим гражданство ФРГ.

Так, женщина в 2014 году подала запрос на вид на жительство для воссоединения с семьей, так как муж гражданки, чье имя не называется, является гражданином Германии. Кроме того, уроженка Турции не владеет грамотностью и имеет физические отклонения, в связи с чем требует постоянного ухода. Однако после многочисленных попыток заполучить заветный документ, в том числе, через получение ею визы в Нидерланды, в немецком городе Штутгарта женщине отказали из-за недостаточного знания немецкого языка и отсутствия визы.

Тогда судом было поддержано решение властей Германии. Кроме того, регулятор признал, что в системе получения вида на жительство действуют общие для всех законы, которые направлены "на обеспечение эффективности иммиграционного контроля и регулирования миграционных потоков". Правила получения вида на жительство в Германии для граждан Турции не менялись с 1980 года.


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