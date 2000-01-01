09.07 07:12 MIGnews.com

В Сирии найдено массовое захоронение жертв ИГИЛ

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В Сирии было обнаружено массовое захоронение – по меньшей мере шесть тел в оранжевых "костюмах для казни" переданы для судебно-медицинской экспертизы, согласно сообщениям.Братская могила является одной из более чем дюжины, которые были найдены с тех пор, как ИГИЛ был вытеснен из Ракки в 2017 году. Эта могила, к югу от реки Евфрат в города, содержит до 800 человек.Дженан Муса из телеканала "Аль-Аан" написала в своем Твиттере о находке новой могилы. "Поисковая группа здесь обнаружила тела пяти мужчин в оранжевых "костюмах для казни" в братской могиле ИГИЛ. Личности неизвестны. Руководитель группы говорит мне: возможно, пропали журналисты, активисты”, - написала она в Твиттере 3 июля. Позднее было найдено шестое тело, одетое в те же одеяния.Мусса написала, что все тела были одеты в оранжевые костюмы, которые стали печально известными в видео с 2014 года, когда ИГИЛ казнила журналистов Стивена Сотлоффа и Джеймса Фоули той осенью. Все найденные тела мужчин, на них обнаружены наручники. Все они были убиты выстрелами в затылок. Это исключает их из числа тех, кто был обезглавлен Изидой.