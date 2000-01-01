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08.06 12:50   MIGnews.com

Иран: в результате терактов убиты 17 человек

Ахмад Шоджаи, глава департамента судебной медицины иранского министерства здравоохранения, сообщил, что в результате серии терактов в Тегеране 7 июня убиты 17 человек.

Среди убитых - три женщины, остальные - мужчины.

Между тем, министерство разведки Ирана сообщило о том, что “личности всех террористов установлены” и их имена будут опубликованы в ближайшие часы.

Министр разведки Махмуд Алави добавил, что в настоящий момент “еще слишком рано говорить о причастности к терактам Саудовской Аравии”.

Ранее корпус стражей исламской революции Ирана обвинил Саудовскую Аравию в организации нападения на иранский парламент и мавзолея аятоллы Хомейни.
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