В РФ разбанили миллионы IP-адресов Google

Как говорится в сообщении пресс-службы РКН, подсети Google ранее были заблокированы при попытке ограничить доступ к запрещенному в стране мессенджеру Telegram.
Подсети были разблокированы по причине обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов. Тем не менее, IP-адреса Telegram, которые находятся в составе подсетей - установлены и банятся.
Как известно, после начала блокировки Telegram в РФ было заблокировано порядка 20 млн IP-адресов, в частности крупнейшим провайдерам принадлежащих Google и Amazon. Поэтому в работе сотен сайтов и ресурсов, не связанных с Telegram, начались сбои.