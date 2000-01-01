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В РФ разбанили миллионы IP-адресов Google 09.05 03:34   MIGnews.com

В РФ разбанили миллионы IP-адресов Google

Во вторник, 8 мая, российское надзорное ведомство сняло бан с шестерки подсетей компании Google, в которые входят 3,7 млн IP-адресов.

Как говорится в сообщении пресс-службы РКН, подсети Google ранее были заблокированы при попытке ограничить доступ к запрещенному в стране мессенджеру Telegram.

Подсети были разблокированы по причине обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов. Тем не менее, IP-адреса Telegram, которые находятся в составе подсетей - установлены и банятся.

Как известно, после начала блокировки Telegram в РФ было заблокировано порядка 20 млн IP-адресов, в частности крупнейшим провайдерам принадлежащих Google и Amazon. Поэтому в работе сотен сайтов и ресурсов, не связанных с Telegram, начались сбои.
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