08.04 21:44 MIGnews.com

Индия убрала Rafael и IAI из "черного списка"

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Правительство Индии убрало крупнейших игроков израильского оборонпрома – Rafael и Israel Aerospace Industries – из списка компаний, с которыми запрещено вести бизнес.Как сообщают местные СМИ, индийский суд удовлетворил ходатайство Центрального бюро расследований Индии на счет подозрений в совершении уголовных преступлений этими компаниями.Внимание суда IAI и Rafael привлекли после поставок ракет "Барак" индийскому флоту в октябре 2006 года. Из-за отсутствия доказательств в 2013 году дело было закрыто, однако из-за бюрократических проволочек фактически суд одобрил приказ о закрытии дела лишь в январе 2017 года.Стоит отметить, что "черный список", в котором оказались IAI и Rafael, не касался сделок с правительством, а налагал запрет лишь на частный бизнес и то частично – то есть, чтобы заключить договор с ними индийским компаниям приходилось получать специальное разрешение, на что уходила уйма времени.Соответственно вычеркивание из "черного списка" упростит заключение сделок в будущем.